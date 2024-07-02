Жителям Воронежа в 35-градусную жару включили отопление

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Жителям дома по адресу бульвар Победы, 51а в Воронеже включили отопление в 35-градусную жару, сообщает Telegram-канал «Подъем». В чате дома соседи бурно обсуждают инцидент, выражая свое недовольство.

В управляющей компании, ответственной за обслуживание данного дома, подчеркнули, что причина данной ситуации заключается в проведении опрессовки отопительной системы. Сотрудники компании утверждают, что эти работы совпали с неожиданно высокой температурой на улице, что и привело к включению отопления.

Это такое стечение обстоятельств, никто отопление не включал в жару, — пояснили сотрудники компании.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что справиться с жарой поможет принятие горячего душа перед сном. По ее словам, после него температура в квартире ощущается иначе, а тело охлаждается постепенно. Эксперт также посоветовала увлажнять воздух в помещении, например, с помощью емкости с водой, и использовать для охлаждения головы и шеи мокрую ткань.

Воздух в Москве во вторник, 2 июля, прогрелся до отметки плюс 31 градус, день стал самым теплым с начала года, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Кроме того, это самое жаркое 2 июля за все время метеонаблюдений с 1949 года.