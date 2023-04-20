Жителям Великого Новгорода запретили жарить шашлыки Министерство природных ресурсов Новгородской области запретило разводить костры в лесах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великом Новгороде и в Новгородской области правительство ввело особый противопожарный режим. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии наложило запрет на разведение костров и установку мангалов в лесах, в связи с чем местным жителям лучше воздержаться от жарки шашлыков, рассказывает «МК в Великом Новгороде».

Как сообщает издание, среди запретных действий в лесах не только установка мангалов, но и курение, стрельба из ружья, использование пиротехники. Также нельзя оставлять промасленный или пропитанный горючим веществом обтирочный материал. Специалисты МЧС напомнили, что запрещено выжигать траву.

Палы травы ставят под угрозу не только частные дома. Ликвидация таких возгораний рассредоточивает пожарные расчеты, что может привести к несвоевременному реагированию на пожары, где необходима помощь людям, — пояснили в ведомстве.

В жару лесная охрана увеличит количество маршрутов. Кроме того, в работе ей помогут спутники, определяющие термоточки, и 46 камер видеонаблюдения. За нарушение противопожарного режима согласно статье 20.4 КоАП РФ грозит штраф. Для граждан он составляет от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для предпринимателей — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей и для юрлиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Россиян с 1 марта обязали устанавливать мангалы и сжигать на дачах листву по упрощенным правилам. Если раньше устанавливать мангалы нужно было на расстоянии 50 м от построек, то теперь расстояние уменьшили до пяти метров.