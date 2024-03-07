Власти Тувы запретили продажу алкоголя после ЧП на ТЭЦ

Фото: МЧС РФ

В городе Шагонар запретили продажу алкогольной продукции после ЧП на местной тепловой электростанции, сообщили в администрации Улуг-Хемского района республики. Там уточнили, что соответствующий запрет введен с 6 марта и до особого распоряжения. Он распространяется на весь алкоголь, включая пиво и другие продукты на основе спирта.

Постановление о введении запрета на реализацию в свободной продаже всех видов алкогольной продукции. С 6 марта 2024 года до особого назначения введен запрет продажи алкогольной продукции, пива и иных напитков, изготавливаемых на основе спирта во всех населенных пунктах Улуг-Хемского кожууна, в том числе и в городе Шагонар, — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет на продажу спиртного введен для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на период действия режима ЧС. Как сообщили в МВД Тувы, сотрудники полиции круглосуточно следят за порядком в Шагонаре.

О взрыве на Шагонарской ТЭЦ стало известно 6 марта. По данным Минздрава республики, пострадали 23 человека. После происшествия в регионе был введен режима ЧС, а жителей призвали сдать кровь для нуждающихся в медпомощи.