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Жителям Свердловской области разрешили ходить к врачам и косметологам

19:55, 18 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о возобновлении работы всех медицинских организаций региона.

Как передаёт URA.RU, жители области вновь смогут попасть на плановый приём во всех государственных и муниципальных больницах. Также вернутся к работе частные клиники и косметологические заведения.

Ранее указ главы региона временно запретил все плановые приёмы в медучреждениях в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Стоматологические клиники могли оказывать помощь только пациентам с острой болью. Указ также приостанавливал работу салонов красоты — им разрешили оказывать только услуги стрижки.

В Свердловской области за время пандемии выявлен 2861 случай заражения коронавирусом. 6 человек скончались от COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Евгений Куйвышев создал рабочую группу для подготовки и проведения испытаний нового средства от коронавируса в Екатеринбурге.

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