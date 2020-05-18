Жителям Свердловской области разрешили ходить к врачам и косметологам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о возобновлении работы всех медицинских организаций региона.
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Ранее указ главы региона временно запретил все плановые приёмы в медучреждениях в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Стоматологические клиники могли оказывать помощь только пациентам с острой болью. Указ также приостанавливал работу салонов красоты — им разрешили оказывать только услуги стрижки.
В Свердловской области за время пандемии выявлен 2861 случай заражения коронавирусом. 6 человек скончались от COVID-19.
Как писал NEWS.ru, Евгений Куйвышев создал рабочую группу для подготовки и проведения испытаний нового средства от коронавируса в Екатеринбурге.
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