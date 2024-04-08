Жителям сибирского города предложили скинуться на кладбище Власти Татарска в Сибири попросили местных жителей скинуться на кладбище

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Татарска в Новосибирской области обратились к местным жителям с призывом скинуться на благоустройство кладбища. В объявлении на портале городской администрации говорится, что деньги нужны на обустройство мусорных площадок и установку металлических ограждений.

В рамках поддержки инициативного проекта необходим вклад населения в размере 151 000 рублей <...>. Не оставайтесь в стороне, — говорится в сообщении.

Ранее в СК России сообщили, что 47-летняя жительница Владикавказа предстанет перед судом за погром на могилах участников специальной военной операции. По версии следствия, обвиняемая проникла на территорию Аллеи Героев Восточного кладбища города Владикавказа, разбросала ритуальные венки и вазы с цветами, «пренебрегая нравственными нормами». В момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозит арест на срок до трех месяцев.

До этого бывшего полицейского в Свердловской области Юрия Золотко обвинили в превышении должностных полномочий. Мужчина стал фигурантом уголовного дела после разоблачения истории с тайными захоронениями на местном кладбище. Близкие бывшего участкового связывают это с местью руководства, поскольку он намекал на связи начальства с похоронной мафией.