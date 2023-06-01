Жителям Шебекино стали приходить сообщения с угрозами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Шебекино, которые пытаются эвакуироваться, стали приходить сообщения с угрозами, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Местная жительница рассказала, что отправила свои данные в чаты соцсетей, чтобы найти возможность уехать из города. После этого с неизвестных номеров ей стали поступать оскорбления и угрозы.

Канал отмечает, что об аналогичных случаях сообщают и другие жители округа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что самый крупный городской пункт временного размещения (ПВР) постепенно заполняется жителями Шебекино. По его словам, прибывших беженцев отправляют в свободные ПВР. Губернатор добавил, что тем жителям, которые самостоятельно разместились у родственников и знакомых, регистрация в ПВР сегодня не требуется.

1 июня главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила материальную помощь жителям Шебекино. Она сообщила, что готова оплатить переезд и жилье 10 семьям, которые обратятся к ней лично. Симоньян добавила, что впоследствии будет объявлен сбор средств. Свою помощь также предложила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Шебекино загорелся пятиэтажный дом после попадания снаряда. Глава Белгородской области заявил, что ВСУ обстреляли город снарядами ракетного комплекса «Град».