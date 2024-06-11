Власти Северной Осетии обратились к жителям после крушения Су-34 Глава Северной Осетии Меняйло запретил снимать место крушения Су-34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Съемка и публикация в Сети материалов о разбившемся в горах самолете Су-34 ВКС России запрещены, заявил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло. Он также уточнил, что на земле жертв и разрушений в результате падения воздушного судна нет.

На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет — крушение произошло в горах. Обращаю ваше внимание: съемка и тиражирование в Сети частей разбившегося военного самолета, места его падения строго запрещены! — написал Меняйло.

О крушении самолета Воздушно-космических сил России Су-34 во время планового учебно-тренировочного полета в горах Северной Осетии сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что экипаж воздушного судна погиб. Позже стало известно, что на борту находились два пилота. В Минобороны также отметили, что предварительной причиной крушения Су-34 является техническая неисправность.

Ранее в Мурманской области аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их направили в Мурманск.