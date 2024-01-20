Жителям Рязани стало тошно от вони на улицах Жители нескольких районов Рязани пожаловались на неприятный запах на улицах

В Рязани жители в нескольких районах города пожаловались на тошнотворный запах на улицах, сообщило издание «Подъем». По словам горожанина Василия, так воняет уже не первый год, особенно тяжело приходится людям с чувствительным обонянием.

В Дашково-Песочне (микрорайон Рязани. — NEWS.ru) вонь бывает очень часто. Длится это более 10 лет точно. <...> Раньше выбросы делали ночью, когда народ спит, а тут среди дня, — признался Василий.

Другая жительница города Ирина рассказала, что на улицах воняет уже где-то неделю. Женщина призналась, что за годы существования этой проблемы к некоторым запахам они уже привыкли, но есть такие, которые «сильно мешают жить».

А неделю назад появился какой-то новый запах: смесь гари и тухлятины. Я заметила его в районе Кальное, улица Новая. В первый момент с трудом справилась с рвотным рефлексом, потом пришлось закрыть нос шарфом, - сказала Ирина.