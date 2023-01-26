Зеленский «обратился» к жителям Ростовской области Хакеры взломали телесети в Ростовской области и показали обращение Зеленского по ТВ

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Владимир Зеленский

25 января в Ростовской области в результате взлома телесетей по телевизору показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, эту информацию подтвердил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин, передает РИА Новости. При этом он не уточнил, была ли устранена проблема.

Действительно, 25 января в ряде городов Ростовской области были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров, — сказал Тюрин.

Накануне стало известно, что обращение Зеленского было показано на территории Крымского полуострова, а также в Краснодаре и Белгороде. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», глава республики рассказал о грядущем возвращении территорий под контроль Киева. Атака на российские телеканалы длилась недолго. Обращение прервали спустя 30–40 секунд. Ролик транслировался на ТВ-3, СТС, ТНТ и других каналах.

Ранее русскоязычные хакеры KillNet начали кибератаку на Германию в отместку за решение канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Вооруженным силам Украины танки Leopard. В Кремле открестились от причастности РФ к атаке.