Жителям российского региона стали рассылать «приглашения» в военкомат Саратовцам вместе со счетами за ЖКУ стали задним числом рассылать «приглашения» в военкомат

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жителям Саратова начали приходить «приглашения в военкомат», прикрепленные к счетам за жилищно-коммунальные услуги, сообщает ИА «Свободные новости». Причем, отправлены они были задним числом.

Так, в «приглашении» от 1 сентября указано, что гражданин должен был еще до 28 августа прийти в военный комиссариат Кировского, Волжского и Фрунзенского районов «для уточнения военно-учетных данных». При себе мужчина должен был иметь указанное «приглашение», паспорт и военный билет.

Никаких предупреждений о какой-либо ответственности за неявку по «приглашению» в документе нет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно 56-страничному документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Реестр может заработать к осеннему призыву 2023 года, предположил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он уточнил, что новый порядок оповещения о призыве на военную службу предусматривает получение гражданами повесток, в том числе по почте и в электронном виде, при этом россияне призывного возраста смогут сами отслеживать повестки с помощью реестра воинского учета. Реестр представляет собой специальный интернет-портал, где у каждого призывника будет личный кабинет со всей необходимой информацией.