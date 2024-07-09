Жителей российского региона предупредили о ракетной опасности Гладков: сирена ракетной опасности звучит в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирену ракетной опасности включили в Белгородской области, предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он призвал жителей пройти в укрытия.

Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «отбой ракетной опасности», — написал он.

Позже Гладков информировал, что ракетная опасность, объявленная по всей Белгородской области, отменена.

Ранее Гладков заявил, что число пострадавших при обстреле Шебекинского городского округа увеличилось до шести человек. Он уточнил, что в селе Новая Таволжанка были ранены три человека. Еще один пострадавший живет в Вознесеновке, где также произошло возгорание дома.

Также губернатор региона сообщил, что два жителя пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в селе Ржевка Белгородской области. Он уточнил, что на автомобиль был сброшен боеприпас с беспилотного летательного аппарата, а также дрон-камикадзе упал на две машины.

До этого глава региона рассказал о трех погибших в результате воздушной атаки в селе Никольском Белгородского района. По его словам, ранения получил водитель легкового авто, в момент атаки находившийся на соседнем перекрестке. Гладков выразил соболезнования родным погибшего.