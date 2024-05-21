Приморцам предложили отправить детей в тур по «загадочному государству» Власти Приморья предложили жителям отметить День защиты детей в Северной Корее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Приморского края в Telegram-канале предложило местным жителям отметить День защиты детей в «загадочном государстве» — Северной Корее. Туристам обещают различные развлечения: аквапарк, зоопарк, аттракционы и прогулку по Пхеньяну. Отмечается, что такая поездка стала возможной благодаря договоренностям лидеров России и КНДР.

Откройте для себя уникальную культуру и историческое наследие КНДР! Жителей Приморья приглашают отметить День защиты детей в этом загадочном государстве! <...> Тур пройдет с 31 мая по 3 июня, — сказано в сообщении.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что северокорейское направление может представлять интерес для туристов, которые хотят больше узнать о традициях и образе жизни в КНДР. При этом, по ее словам, направление может не стать массовым из-за отсутствия полной свободы передвижения.

До этого россияне из числа туристов, впервые с 2020 года побывавших в Северной Корее, рассказали в интервью, что во время их визита они редко видели местных жителей. Посетивший 40 стран путешественник Андрей Герасименко отметил, что встретившиеся им дети не смотрели никому из туристов в глаза.