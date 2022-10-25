Жителям приграничного Шебекино стали приходить предупреждения об обстрелах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель приграничного города Шебекино Белгородской области сообщил в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди» о пришедшем на его телефон предупреждении об обстрелах. По его данным, сообщения рассылаются от имени Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Внимание! Ведется обстрел г. Шебекино. Возьмите вещи первой необходимости, спуститесь в подвал (укрытие). Не выходите на улицу, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов заявил, что последние несколько дней атаки со стороны ВСУ по области активизировались, сильно досталось Шебекино. Прицельные удары приходятся прежде всего на объекты гражданской инфраструктуры: частные дома, детские сады, торговые центры и спортивные комплексы.

22 октября губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удары из минометных орудий и артиллерии по Шебекино. Снаряды попали в торговый центр и магазин. Два человека погибли, пострадали 11 местных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В Следственном комитете сообщили, что среди жертв есть несовершеннолетний. Кроме того, более 15 тысяч человек в регионе остались без света.

Позднее министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что количество пострадавших увеличилось до 14. Он также подтвердил информацию о двух погибших.