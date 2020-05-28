В Подмосковье разрешили заниматься спортом на улице

https://static.news.ru/photo/5e27f1b8-a11a-11ea-ab89-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал новое постановление. Согласно документу, жители Московской области могут заниматься спортом на улице по два человека.
Обязать граждан не покидать места проживания, за исключением занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров (в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно), за исключением дворовых и детских площадок), — цитирует документ ТАСС.
На данный момент в России выявлен 379 051 заболевший COVID-19. От заболевания выздоровели 150 993 человека, а скончались — 4142.
Как писал NEWS.ru, в Подмосковье ожидают вторую волну заболеваемости коронавирусом осенью 2020 года.