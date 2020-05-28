В Подмосковье разрешили заниматься спортом на улице

Обязать граждан не покидать места проживания, за исключением занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров (в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно), за исключением дворовых и детских площадок), — цитирует документ ТАСС.