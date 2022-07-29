Жителям Подмосковья предложили почувствовать себя дорожниками В подмосковном Одинцово пройдет акция «Стань дорожником на один день»

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Жителям подмосковного города Одинцово предоставят уникальную возможность почувствовать себя дорожными рабочими. Акция «Стань дорожником на один день» пройдет в субботу, 6 августа. Участники внесут неоценимый вклад в улучшение качества дорог Московской области, сообщил «Вестям Подмосковья» министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. Желающих поработать ждут устранение ям, нанесение разметки и уборка мусора.

Дороги — это то, на что в первую очередь обращаешь внимание, когда приезжаешь в любой город. Мы видим большой интерес и неравнодушие жителей к развитию дорожной сети. Каждый житель сможет внести свой вклад и улучшить дороги Подмосковья, приняв участие в акции, — прокомментировал министр.

Для участия в мероприятии нужно прислать заявку в электронной форме до 5 августа. Необходимый для работы инвентарь дорожникам-любителям раздадут на месте, уточнили организаторы.

Ранее водителям рассказали, как получить компенсацию за ДТП из-за ямы на дороге. Как объяснил председатель общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук, нужно сначала вызвать сотрудников ГИБДД, они должны будут зафиксировать произошедшее и составить об этом специальный акт. Однако выезжают на такие происшествия они неохотно, предупредил эксперт.