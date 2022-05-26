Жителям Подмосковья предложат разбить огороды в парках

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В рамках проекта «Общественный огород», который стартовал в Подмосковье, местным жителям предложат разбить огороды в парках, высадить семена, вырастить и собрать урожай, рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов. По его мнению, данный проект в первую очередь нацелен на получение удовольствия и налаживания коммуникации между местными жителями, пишет «Радио 1».

В парках здорово делать такие грядки. Это актуально для людей, которые не могут по ряду причин иметь свой огород. Также для тех, кто не может выезжать, например, инвалиды или люди преклонного возраста. Я знаю несколько таких тактильных садов и огородов. Тактильных, потому что там можно не только смотреть, но и трогать, слушать, а также, знакомиться с растениями, — рассказал Туманов.

Он также добавил, что овощи, которые вырастут в черте города, не станут вредными для употребления. Более того, подобные растения меньше болеют в городской среде, так как снижается патогенная нагрузка. Туманов подчеркнул, что в крупных населенных пунктах можно выращивать абсолютно экологически чистые овощи.

Не стоит бояться, что в населённом пункте выхлопные газы и другая окружающая среда. Если вы живёте в этом месте и дышите этим воздухом, то овощи тоже можно сажать, — резюмировал он.



Ранее Туманов заявил: чтобы уберечь рассаду от ночных заморозков, можно накрыть свои растения пустой пятилитровой бутылкой с отрезанным дном или аквариумом. По его словам, флору можно укрыть специальным материалом. Он очень легкий, поэтому специальных конструкций не понадобится.