Жителям Подмосковья пообещали погодные «качели» Синоптик Шувалов предупредил жителей Подмосковья о погодных «качелях»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московскую область на текущей неделе придут погодные «качели», рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, к вечеру 9 января в регионе ослабнут морозы.

Очень переменчивая, очень изменчивая [погода]. Потеплеет. Из двузначных морозы станут однозначными в конце завтрашнего дня, затем мы попадем в гребень высокого давления, и в среду к вечеру и в ночь на четверг — до минус 15–17, — уточнил специалист.

Шувалов добавил, что 11 января температура воздуха установится на уровне нуля градусов, а уже 12 января произойдет «нырок вниз». По его данным, в пятницу и субботу температура опустится до −20. Потепления стоит ждать 14 января, которое установится надолго, резюмировал синоптик.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к Москве движется теплый атмосферный фронт. По словам синоптика, уже во вторник, 9 января, в столице воздух прогреется до −8 градусов. Во второй половине дня ожидается снег.

Накануне в столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. Предупреждение будет действовать до 21:00 8 января. «Оранжевый» уровень погодной опасности предполагает, что на территории субъекта РФ имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.