Жителям Подмосковья перечислили смертельно опасные для плавания водоемы Спасатель Аршакян: канал имени Москвы смертельно опасен для купания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье есть смертельно опасные для купания водоемы, например, канал имени Москвы, рассказал «Радио 1» заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян. По его словам, запрещено купаться там, где ходят суда.

Существует очень опасное место — канал имени Москвы, где есть судовой ход. Там есть течение, причем неслабое. Так вот, в нем категорически запрещено купаться. Вообще нельзя купаться там, где ходят суда, там, где базы-стоянки, где катаются на катерах и гидроциклах — не надо испытывать судьбу, — объяснил специалист.

Спасатель отметил, что нельзя плавать в водоемах, в которых сильное течение. Около таких рек как, например, Ока и Волга будут проводить специальное патрулирование. Людям будут объяснять, где безопасно отдохнуть у воды, а где нет. Кроме того, купаться можно только в специально оборудованных для этого местах, напомнил Аршакян.

Ранее стало известно, что для безопасного отдыха на различных водоемах, нужно соблюдать определенные правила безопасности, например, отказаться от употребления алкоголя. Уточняется, что с наступлением жаркой погоды многие захотят отдыхать на речках, озерах и других водоемах.