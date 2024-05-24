Жителям Подмосковья назвали самые ягодные места в регионе Биолог Кубарев: северный и восточный районы Подмосковья считаются ягодными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Северный и восточный районы Московской области считаются самыми ягодными в регионе, заявил в беседе с «360» биолог и старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Евгений Кубарев. По его словам, ягоды начнут спеть с середины июня и до октября.

Кубарев уточнил, что землянику можно искать на опушках лесов в Серпухове, Пушкино, Дмитрове, а малину — на кустах возле реки Дубны, в Волоколамске, Щелково, Егорьевске. Самой распространенной ягодой Подмосковья является черника, которую можно собрать на границе Талдома и Дмитрова, в Сергиевом Посаде, а голубику можно найти в Шатуре и Егорьевске. Любителям брусники стоит отправиться в хвойные леса, на местность вблизи рек, возвышенности среди болот.

По словам биолога, земляника начинает созревать в середине июня-июля, малина — в июле-августе, а черника и голубика — с июля по сентябрь. Бруснику можно найти в конце лета — начале осени. При сборе ягод стоит брать небольшие емкости, чтобы не раздавить плоды.

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий ранее отметила, что цены на малину, голубику и черешню могут упасть в летний период. Она также допустила возможность снижения стоимости садовой земляники.