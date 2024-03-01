Жителям Подмосковья напомнили о необходимости регистрировать собак Кинолог Голубев: в Подмосковье действует обязательная регистрация собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье действует обязательная регистрация собак: все питомцы, родившиеся до 1 сентября 2023 года, уже должны быть поставлены на учет, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнил, что это «большой шаг вперед». По его словам, обязательная регистрация облегчает поиски пропавших животных и повышает уровень ответственности за питомца.

Обязательная регистрация собак — это большой шаг вперед, навстречу ответственному владению животными. Она позволяет повысить уровень персональной ответственности владельца, облегчает поиски пропавших питомцев, — пояснил кинолог.

У владельцев, чей питомец появился на свет после 1 сентября 2023 года, есть 14 дней после рождения собаки на регистрацию. Чтобы пройти процедуру, необходимо подать заявление на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Также можно лично обратиться в ветеринарную клинику. После прохождения регистрации владельцу выдадут официальную выписку.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что в столице есть 13 приютов, откуда можно бесплатно взять животное. В них проживают тысячи кошек и собак. Выбрать будущего питомца можно с помощью онлайн-каталога. Затем рекомендуется приехать в приют и познакомиться с животным.