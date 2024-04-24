Жителям Оренбуржья в связи с паводком направили 1 млрд рублей

Фото: kremlin.ru

Денис Паслер

Миллиард рублей направили на выплаты жителям пострадавшей от паводка Оренбургской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Денис Паслер. По его словам, заявления продолжают обрабатывать.

Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили один миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день, — написал глава региона.

Сейчас вместе с федеральным центром власти региона рассматривают вопрос по выплатам за ущерб домам в СНТ. В среду, 24 апреля, планируется подписать документ, предполагающий выделение денег из областного бюджета на компенсацию людям за съем квартиры. Как уточнил губернатор, многие успели зарегистрировать домовладения как индивидуальное жилье, в том числе в СНТ. Это позволит владельцам получить все положенные по закону выплаты.

Ранее стало известно, что более 69 млн рублей получили жители Оренбургской области, пострадавшие в результате сильных паводков и прорыва дамбы в Орске. Первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин констатировал, что, словам чиновника, речь идет о первых 4,4 тысячи заявлений, поступивших от граждан.

До этого в Оренбургской области известили о повышении уровня воды в реке Урал около Оренбурга до отметки в 1115 см. В Орске было зафиксировано его снижение до 819 см, однако по средним показателям из разных районов вода в реке продолжала прибывать. Сейчас покинутую территорию региона патрулируют полицейские.