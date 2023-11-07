Жителям Новосибирска сделали «подарок» на годовщину революции Новосибирский губернатор поручил посыпать тротуары песком на годовщину революции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал мэра Новосибирска Анатолия Локтя организовать посыпку пешеходных дорожек песком «хотя бы в честь годовщины Октябрьской революции», пишет «Подъем». В ходе совещания глава региона отметил неудовлетворительное состояние тротуаров, выслушав обращение Локтя с поздравлениями к горожанам.

В выходные состояние тротуаров было неудовлетворительным. Вы хотя бы в честь годовщины революции подсыпьте, а то сами ноги переломаете, — сказал Травников.

Улицы Новосибирска покрылись гололедом 6 ноября. В мэрии сообщили изданию, что усилили работу коммунальных служб, но пожаловались, что температура воздуха скачет «через ноль туда-сюда».

Это ежедневная работа. У нас в принципе аномальная погода в этом году, [температура] через ноль туда-сюда переходит несколько раз: днем тает, а ночью морозит. Работа усилена, высыпаем больше противогололедных смесей, — рассказали в городской администрации.

С начала сезона с улиц Новосибирска вывезли свыше 10 тысяч кубометров снега, отметила мэрия.

В начале ноября из-за гололеда и снегопада в Новосибирске столкнулись 15 автомобилей. Машины врезались в грузовик, который развернуло поперек обледеневшей дороги. Очевидцы запечатлели массовое ДТП на видео. Автомобили оказались побиты, обошлось без пострадавших.