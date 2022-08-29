Жителям Новосибирска пригрозили насильно поменять сексуальную ориентацию «Пси-террористы» разместили объявления с угрозами изнасиловать жителей Новосибирска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Пси-террористы» Новосибирска напугали горожан жуткими сообщениями об издевательствах над клонами жителей города, сообщают «МК в Новосибирске». Как говорится в тексте объявления, размещенном в маршрутном такси, хакеры создают 4D-проекции горожан с помощью специального оборудования, порошка и силикона. Над получившейся моделью террористы, по их словам, имеют полную власть, в частности, они могут сменить их сексуальную ориентацию и изнасиловать.

Технология позволяет диагностировать, калечить, лечить, манипулировать, внушать, говорить устами другого человека, поменять сексуальную ориентацию человека, — пишется в тексте листовки.

Также «пси-террористы» предупреждают о возможных будущих сообщениях о групповых дистанционных изнасилованиях, осуществленных при помощи описанной технологии. В объявлении также сообщается, что оборудование разработано компанией, которая, по данным Rusprofile, занимается техобслуживанием и ремонтом транспорта.

Как уточнили в новосибирском управлении пассажирских перевозок, в салонах маршрутных такси может быть размещено «любое объявление, соответствующее федеральному закону о рекламе».

Австралийского подростка обвинили в изготовлении огнестрельного оружия на 3D-принтере. По данным следователей, пистолет был того же калибра, что и у местных полицейских. Он также рассказал, что данное оружие может произвести сразу 15 выстрелов девятимиллиметровыми патронами и убить человека. Пистолет был изготовлен всего за два дня, а на материалы школьник потратил всего $40. Полиция Западной Австралии нашла этот и некоторые другие образцы огнестрельного оружия в ходе обыска в доме подростка, проведенного в начале июня. Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.