Жителям Новосибирска предложили работу за 240 тысяч в месяц ЧВК Вагнера ищет в Новосибирске добровольцев за 240 тысяч в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера развернула в Новосибирске масштабную рекламную компанию по привлечению добровольцев, они обещают ежемесячные выплаты в размере 240 тысяч рублей без учета премий. Компания обещает оплачиваемый отпуск, полное вещевое обеспечение, а также бесплатное питание и проживание, пишет «Сиб.фм».

Группа Вагнера определяется как «неофициальное вооруженное формирование». В своем сообществе в соцсетях они указали такие преимущества работы, как «мотивированный, взрослый коллектив с опытными бойцами, имеющими большой боевой опыт», а также «возможность работать по всему миру». Ежемесячный оклад составляет 240 тысяч рублей, а премии за успешное выполнение задач могут доходить трех окладов.

В ЧВК уточнили, что потенциальный военный должен быть возрастом от 24 до 50 лет, у него должны отсутствовать такие заболевания, как ВИЧ, гепатит В и С, а также сахарный диабет. В группу Вагнера не берут осужденных за распространение наркотиков, изнасилование или экстремизм.

Ранее в Екатеринбурге на одном из рекламных баннеров местные жители заметили рекламу с призывом вступить в ЧВК Вагнера. Снимок, запечатлевший рекламный баннер, опубликовал российский блогер Сергей Колясников. По его словам, реклама была замечена на улице Блюхера. На сайте организации говорится, что «оркестру нужны музыканты на Украине».