Жителям Новосибирска начали приходить повестки «До особого распоряжения»

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Жители Новосибирской области стали получать повестки по мобилизации с пометкой «До особого распоряжения», передаёт «Сиб.фм». Те, кто получил такую повестку, не становится военнослужащим, а ответственность за неявку в военкомат остаётся административной, рассказал юрист Дмитрий Смирнов. Он также уточнил, что получившие повестку «До особого распоряжения», не лишаются права выезда из страны. По его словам, фактически сейчас такая возможность еще сохраняется.

Дальнейшее извещение лица, получившего такую повестку по телефону, оставляет много вопросов, так как в законе только один способ уведомления — повесткой (в данном случае новой), врученной под подпись, — заявил юрист.

Эксперт уточнил, что по закону уведомить о мобилизации можно только одним способом — вручением повестки под роспись.

Ранее такую повестку получил член Общественного совета при Минтрансе Новосибирской области Михаил Мезенцев. В документе, выданном ему в военкомате, вместо даты и времени прибытия указывалось: «До особых распоряжений». При этом точного разъяснения этой формулировки ему не дали.

Юрист, учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин подробно разобрал ситуацию, когда приходит повестка. По его словам, ответственность наступает только тогда, когда происходит неявка по повестке, которую надлежащим образом вручили. Эксперт объяснил, что человека нельзя заставить расписаться под каким-либо документом.