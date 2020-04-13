Жителям Красноярского края разрешили заниматься спортом и ездить на дачи

https://static.news.ru/photo/4d355d82-7d89-11ea-bc70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Указ, согласно которому жители Красноярского края смогут гулять с детьми в колясках, заниматься спортом на улице и ездить на дачи, подписал глава региона Александр Усс.

Отмечается, что решение было принято в преддверии дачного сезона. В администрации области считают, что нельзя запрещать посещать свои участки даже в условиях коронавируса.

Можем разрешить и прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, физкультурой, но с соблюдением социальной дистанции, в одиночку, — цитирует Усса РИА Новости.

Ранее прогулки с детьми и занятия спортом на улице были запрещены. В Красноярском крае разрешалось гулять только с собаками не далее чем в 100 метрах от дома.

Как писал NEWS.ru, 5 апреля Роспотребнадзор ввёл обязательную двухнедельную изоляцию для всех пассажиров, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители Красноярского края должны будут самоизолироваться дома, граждане других регионов — в обсерваторах.