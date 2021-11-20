Жителям Краснодарского края напомнили о необходимости QR-кодов

В связи с тяжёлой санитарно-эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что с 22 ноября по 18 января 2022 года будет запрещено посещать фитнес-клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные комплексы и другие общественные заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов, без QR-кода о вакцинации или перенесённом коронавирусе или же медотвода от вакцинации, пишет «ФедералПресс».

С 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или справке о медотводе, — сообщил Кондратьев.

Также эти правила касаются всех предприятий общепита, сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов, кинотеатров, музеев. Без QR-кода или медотвода запрещено будет посещать в том числе и спортивные мероприятия. Также Кондратьев рассказал о дополнительных ограничительных мерах для чиновников.

Вход в здание органов власти и местного самоуправления для невакцинированных служащих будет ограничен. Исключение — наличие QR-кода о перенесённом заболевании или справка о медотводе, — резюмировал он.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «санитарной диктатурой» введение системы QR-кодов. По его мнению, борьба с коронавирусом должна вестись не путём полного контроля над россиянами, а через развитие системы здравоохранения.