Жителям Ингушетии могут запретить жениться без справок об отсутствии ВИЧ Глава Ингушетии одобрил инициативу о запрете бракосочетания без справки об отсутствии ВИЧ

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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов поддержал инициативу, согласно которой жителям региона могут запретить выходить замуж или жениться без справки об отсутствии ВИЧ или наркотической зависимости, сообщает его пресс-служба. Отмечается, что разработкой соответствующего законопроекта займутся в духовенстве и министерстве национальной политики республики.

Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. <...> Думаю, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу, — заявил глава региона.

Глава Миннаца Ингушетии Ваха Беков подчеркнул, что правительство региона будет тщательно проверять медицинские справки об отсутствии ВИЧ на подлинность. В свою очередь имам Малгобека Ибрагим Батыров заявил, что обязательность таких проверок поможет предотвратить распространение наркотиков среди молодежи.

Академик Вадим Покровский ранее объяснил, как часто нужно проверяться на ВИЧ-инфекцию. По его словам, при высоком риске заражения необходимо сдать два теста. Проверяться раз в год необязательно тем, кто не страдал от наркотической зависимости и имеет одного полового партнера, который не заражен ВИЧ.