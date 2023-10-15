Жителям Херсонской области пообещали достроить газопровод из Крыма Сальдо заявил, что газопровод из Крыма в Херсонскую область намерены достроить

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Новую газовую ветку из Джанкоя в Геническ Херсонской области намерены достроить, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что строительство ветки должно завершиться летом 2023 года.

Планы по достройке газопровода намечены, — сказал Сальдо.

Ранее на рабочей встрече с Сальдо президент России Владимир Путин Путин поручил поднимать уровень газификации региона. В ходе разговора с главой государства губернатор сообщил, что область газифицирована на 27%. Он добавил, что в настоящий момент российские специалисты развивают инженерную инфраструктуру в регионе, в том числе и энергетическую.

11 октября Путин в своем выступлении на Российской энергетической неделе рассказал о ходе программы социальной газификации в стране. Так, по его словам, 375 тысяч из миллиона запланированных домохозяйств уже подключено к газу.

Вместе с этим Путин заявлял, что повышение качества жизни сельских жителей и развитие инфраструктуры в сельской местности — важнейший вопрос. Он подчеркнул, что работа по этому направлению будет продолжаться.