Жителям города в регионе РФ ослабили отопление из-за коммунальной аварии Жителям Новомосковска ослабили подачу тепла из-за аварии на электростанции

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Коммунальная авария на электростанции произошла в городе Новомосковске Тульской области, сообщила местная администрация. По информации властей, подача тепла снижена в 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и одной больнице. На ликвидацию аварии направлены все силы и средства.

Глава администрации МО г. Новомосковск Руслан Бутов доложил, что на текущий момент в 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице в городе снижена температура подачи теплоносителя. На ликвидацию аварии направлены все силы и средства, — говорится в сообщении.

Координацией действий экстренных служб занимается лично министр ЖКХ Олег Дючков. Ситуация находится на особом контроле губернатора Алексея Дюмина.

Ранее сообщалось об отключении отопления в Новосибирске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В результате коммунальной аварии без отопления остались 104 жилых многоквартирных дома, 13 объектов социального значения, а также ряд других объектов.