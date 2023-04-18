Жителям Евпатории объяснили, из-за чего в городе будет громко Евпаторийцев предупредили о плановых учениях силовиков

Фото: Министерство обороны РФ

Силовики 18 апреля планируют провести учения, из-за чего в Евпатории, вероятно, будут слышны громкие звуки, предупредила в своем Telegram-канале глава городской администрации Елена Демидова. Она призвала жителей не волноваться по этому поводу.

Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки. Просьба сохранять спокойствие, — написала Демидова.

Южнее Евпатории расположен Севастополь, который является главной базой Черноморского флота, власти города регулярно предупреждают жителей о громких звуках во время учебных стрельб.