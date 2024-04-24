Жителям Донбасса и Новороссии стала доступна ипотека по низкой ставке Минфин РФ: в Донбассе и Новороссии появилась ипотека под 2% на вторичное жилье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Белгородской областей стала доступна ипотека по низкой ставке, сообщили в пресс-службе Министерства финансов России. Она составляет 2% при покупке вторичного жилья. Как уточнили в министерстве, ставка доступна для участников и ветеранов боевых действий, работников федеральных органов власти, социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта.

Участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, а также лица, осуществляющие свою деятельность в отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, могут теперь приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке 2%, — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что мера поддержки также доступна жителям Белгородской области, дома которых были признаны непригодным для жилья из-за обстрелов со стороны Украины. Они могут взять ипотеку по ставке 2% при покупке недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев высказался о том, что чистая прибыль российского банковского сектора составила 3,5 трлн рублей при том, что у граждан нет денег на покупку жилья даже в ипотеку. Он назвал этот факт странным.