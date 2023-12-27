В российском регионе тонут десятки домов Mash: десятки домов затопило в СНТ «Вираж» под Ростовом

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Десятки домов затопило в СНТ «Вираж» под Ростовом-на-Дону, жители боятся, что Новый год им придется встречать по колено в воде. На размещенных в Telegram-канале Don Mash кадрах видно, что залиты дворы, участки и проезжая часть.

По словам жильцов, в некоторых домах вода начала заливать первые этажи. Так как колодцы и сливные ямы тоже затоплены, канализационные стоки смешиваются с грунтовыми водами. Как следствие, ощущается характерный запах.

Граждане рассказали, что подобные бедствия у них происходили и раньше. Они предполагают, что причиной подтоплений является дамба Ленинаван. Они утверждают, что жалобы в администрацию результата не дают. Спасатели пытались откачивать воду, но до сих пор уровень превышает норму на 20 сантиметров.

Ранее в Краснодарском крае из-за непогоды подтопило 30 придомовых территорий. Откачкой воды занимались 90 человек, в том числе от МЧС, было задействовано свыше 70 единиц техники.

Также в декабре двор жилой многоэтажки на севере Москвы затопило растаявшим снегом. Инцидент, заставивший местных жителей надеть высокие резиновые сапоги, произошел на улице Полины Осипенко. Жильцы объяснили ситуацию тем, что снег коммунальщики не убирали, а ливневые стоки при прошлогоднем благоустройстве не продумали.