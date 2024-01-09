Жителям деревни под Ростовом привезли желтую воду вместо питьевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям деревни Коленово Ярославской области, оставшимся без воды после коммунальной аварии, привезли желтую воду вместо питьевой, пишет «Газета.Ru». В социальных сетях стали появляться фотографии бутылок с мутной жидкостью, которые выдали людям.

В администрации Ростовского района ответили изданию, что техническую жидкость поставили для того, чтобы можно было «хотя бы туалет смыть». Там отметили, что утром в деревню была доставлена чистая питьевая вода.

Такая ситуация не только у нас была, но и во многих других районах без воды сидели. Водоканал, который является областной собственностью, — у них там какой-то прорыв был. Естественно, воды не было. Та вода — ее просто для технических нужд привезли, хотя бы туалет смыть, — заявили в администрации.

Председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольга Соколова ранее сообщила, что жителей микрорайона Климовск, которым требуется переезд на время отсутствия отопления, селят в гостиницы и оздоровительные центры. По ее словам, основной пункт временного пребывания людей размещен в спорткомплексе «Юность».

Днем 4 января в частной котельной в Климовске произошла авария. В результате без отопления остались 173 жилых дома, в которых проживает 21 тысяча человек.