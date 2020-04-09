Жителям Дагестана порекомендовали молиться дома

Муфтият Дагестана попросил верующих воздержаться о посещения мечетей и совершать молитвы на дому.
Уважаемые братья, во избежание заражения коронавирусной инфекцией, распространившейся по всему миру, просим совершать все намазы дома, — цитирует пресс-служба главу председателя муфтията Шамиля Алиханова.
Он также обратился к имамам с просьбой ограничить совершение джума-намаза малым количеством людей. В одной мечети должно присутствовать не более 40 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане скончались три женщины с предварительно подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Все они были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
В России на сегодняшний день зафиксировано 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 795 человек, умерли 94.
В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных. Скончались более 96 тысяч человек, выздоровели — 361,2 тысячи.