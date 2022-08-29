Жителям Чувашии временно запретили посещать лес

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Жителям Чувашии временно запретили посещать лесные массивы как пешком, так и на автомобиле, передает ОТР. За соблюдением ограничений будут следить мобильные патрульные группы из числа сотрудников МЧС, полиции и работников лесного хозяйства. В настоящее время в регионе нет действующих очагов, но из-за аномальной жары до сих пор сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности.

Легче предупредить пожар, чем тушить. От пожара ничего не остаётся. Я всегда своим работникам говорю, не надо запрещать, с людьми надо побеседовать, и они всегда поймут, — заявил член Министерства природы Чувашской Республики Юрий Катейкин.

На территории всего региона выставлены пропускные пункты. В основном это подъездные дороги к водоемам и кемпингам. За режимом будут следить правоохранительные органы региона, но информацию о нарушителях также будут собирать и беспилотники.

Жителям Подмосковья ранее дали рекомендации о поведении в пожароопасный период. В этот период времени лучше не сжигать траву на дачах, полностью отказаться от прогулок по лесу, ни в коем случае не разводить там костров и не курить. Отказ от посещения лесов — лучшая помощь в предотвращении пожаров, заявил спасатель. По его словам, причиной возгорания может стать любая искра.