Жителям Бурятии предложили заработать на сосновых шишках

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Жители Бурятии смогут заработать на сборе сосновых шишек. Стоимость одного килограмма собранного урожая варьируется от 20 до 40 рублей, шишки при этом должны быть неповрежденные и закрытые, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Республиканское агентство лесного хозяйства.

Сбор шишек проходит в рамках реализации ФП «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Сдать их можно будет в Улан-Удэ сотрудникам «Лесресурса», а в районах республики — в лесхозах.

Длина её должна быть не меньше 4,5 см и рубка деревьев при сборе шишки не допустима. Сосновую шишку в городе Улан-Удэ принимают сотрудники «Лесресурс», а в районах республики — лесхозы, — рассказал замруководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.

Из шишек планируется получить семена, чтобы затем вырастить из них в питомниках сеянцы. Саженцы направят в регионы, пострадавшие от пожаров. В этом году лесникам уже удалось собрать 580 кг семян сосны, до весны они планируют собрать ещё около 400 кг.

Ранее стало известно, кто больше всех заработает в Новый год. Как сообщили в сервисе «Авито.Работа», самые большие зарплаты предлагают актерам, фотографам и шеф-аниматорам ледовых шоу. Некоторые специалисты смогут заработать до 60 тысяч рублей за одну смену. При этом одним из главных требований к соискателям является любой сценический опыт, но бывают и исключения.