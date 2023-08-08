Жителям блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей Минтруд подготовил проект о выплате 50 тысяч рублей блокадникам и освободителям Ленинграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд подготовил законопроекты о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей россиянам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Проекты подготовлены по поручению президента РФ и приурочены к 80-летию завершения блокады города. Выплаты предполагается производить в период с декабря 2023 по январь 2024 года.

Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года, — говорится в сообщении.

3 августа президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 500 рублей для ветеранов блокадного Сталинграда. По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области на конец марта, знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены 3997 человек.

В апреле Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда, награжденных соответствующим знаком, к ветеранам Великой Отечественной войны. Теперь ветераны будут получать две пенсии (страховую по старости и по инвалидности), они освобождены от уплаты консульских сборов.