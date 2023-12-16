Жителям Белгородской области вернули свет после непогоды

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В Белгородской области полностью восстановили электроснабжение, которое было нарушено в результате сильных снегопадов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Линии электропередачи были повреждены в 73 населенных пунктах.

Работы по устранению аварийных повреждений на линиях электропередачи завершены. По состоянию на 05:30 электроснабжение жителей муниципальных районов и городских округов Белгородской области восстановлено, — написал Гладков.

Непогода обрушилась на Белгородскую область в пятницу, 15 декабря. Мокрый снег с дождем и перепады температуры оставили без света более 10 тысяч жителей региона. В частности, электроснабжение было нарушено в школах, детских садах и на объектах здравоохранения.

В Министерстве энергетики РФ ранее сообщили, что число жителей российских регионов, которые остались без света в результате непогоды, превысило 679 тысяч человек. По данным ведомства, больше всего пострадали граждане в Донецкой и Луганской народных республиках: по состоянию на 18:00 15 декабря там обесточенными остаются 235 и 255 тысяч человек соответственно. Сотрудники экстренных служб продолжают вести восстановительные работы.