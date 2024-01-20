Жителям Башкирии объяснили, почему не работают WhatsApp и Telegram Минцифры Башкирии: отключения WhatsApp и Telegram вне компетенции местной власти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничение работы мессенджеров Telegram и WhatsApp в Башкирии находится вне компетенции местных органов власти, заявили в Минцифры республики. В ответ на жалобы жителей в паблике ведомства во «ВКонтакте» сообщили, что «сами ждут устранения всех сбоев со связью» и «скоро все восстановится».

Случившийся инцидент со связью и ограничением работоспособности мессенджеров Telegram и WhatsApp вне компетенции республиканских органов власти. Сожалеем, что не можем помочь разрешить ситуацию, — написала представитель Минцифры Башкирии Алевтина Даутова.

WhatsApp засбоил по всей России с 17 января, когда в башкирском городе Баймаке люди вышли протестовать к зданию суда, где выносили приговор местному активисту Фаилю Алчинову, приговоренному к четырем годам колонии за экстремизм.

Согласно данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», на тот момент на проблемы в работе WhatsApp в Башкирии жаловались 53% пользователей, также неполадки наблюдались в Татарстане, Москве и других регионах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с формулировкой «массовые беспорядки» в отношении митингов в Башкирии. По его словам, в республике ничего подобного нет, только «отдельные проявления».