Жителям Алушты будут подавать воду по графику

https://static.news.ru/photo/89a830be-6ad7-11eb-a2b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство курортного города Алушта в Крыму приняло решение о переходе на подачу воды по графику. Водопровод будут включать по пять часов два раза в день, рассказала глава администрации населённого пункта Галина Огнева.

В тестовом режиме ограниченное водоснабжение начнёт применяться 17 февраля, проверка продлится до 19 февраля. В эти дни воду жители смогут получать только с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. График будет утверждён 25 февраля, этот вопрос уже вынесли на обсуждение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Суточный приток [воды в Изобильненское водохранилище] в среднем 20 тыс. кубометров, расход также 20 тыс. кубометров. Запас воды не растёт. Активен источник Джур-Джур, часть воды из него берётся на город, — написала она в соцсети «ВКонтакте».

Политик отметила, что сейчас объём воды в водохранилище составляет только 2,8 млн кубометров при полном объёме в 12,7 млн кубометров. Она призвала местных жителей экономить воду, пригрозив в противном случае сократить время её подачи.

Набирать ёмкости, а потом их сливать — это не экономия. После ввода графика, если не будет экономии, придётся сокращать время подачи воды, — добавила она.

Ранее стало известно, что ограничения подачи воды введены с 14 декабря для жителей и гостей Ялты из-за обмеления водохранилищ. Воду дают утром и вечером по три часа. Чиновник отметил, что ведётся поиск новых питьевых источников, рассматривается возможность подачи населению артезианской воды и строительство опреснительной станции.

В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и 39 близлежащих населённых пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в Алуште и ряде посёлков на юге Крыма. В Евпатории отключили горячую воду.

Крым, который раньше входил в состав Украины, присоединили к России в 2014 году. Киев продолжает считать полуостров своей территорией.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения Крыма к РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились, писал NEWS.ru.