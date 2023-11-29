Жителя Забайкалья отправят в колонию за издевательства над сыном Жителя Забайкалья приговорили к семи годам колонии за издевательства над сыном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд приговорил жителя Забайкалья к семи годам колонии строгого режима за издевательства над малолетним сыном. Как рассказали «КП-Иркутск» в пресс-службе суда, мужчина систематически истязал ребенка на почве личной неприязни. По данным следствия, обвиняемый издевался над собственным сыном с октября 2022 года по февраль 2023-го.

С октября 2022 года по февраль 2023 года горе-родитель на почве личных неприязненных отношений истязал систематически малолетнего сына с особой жестокостью. Неоднократно причинял мальчишке физические и психические страдания, — отметили в районном суде.

В суде мужчина свою вину не признал и заявил, что его оговаривают. От дачи показаний подсудимый отказался. При этом, по данным следствия, отец наказывал сына жестокими методами за любую провинность: бил по лицу, заставлял мальчика брать в руки концы оголенного провода с включенной подачей тока. Сейчас ребенок находится в безопасности. Его отправили в специальный центр. В суде добавили, что домой, где мальчик проживал с отцом после смерти матери, он возвращаться не хочет.

Ранее стало известно, что жительница Волгограда снимала на видео издевательства над своим семимесячным ребенком. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с младенцем. Женщина избивала и душила дочь, чтобы вымогать деньги с отца ребенка, который находится в зоне СВО.