Жителя Владивостока задержали с двумя килограммами героина

Фото: t.me/prim_police

Жителя Владивостока задержали с двумя килограммами героина, сообщает ОТР. Партия наркотических веществ предназначалась для сбыта на территории региона. Кроме того, правоохранителям удалось задержать организатора преступной группы.

Как уточняет телеканал, сотрудники полиции выявили и перекрыли канал поставки запрещенных веществ. Оба задержанных уже признали свою вину, им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сотрудники таможни и Федеральной службы безопасности ранее изъяли более тонны кокаина в порту Санкт-Петербурга. Крупную партию наркотиков нашли в контейнере на судне из Никарагуа. Общая стоимость изъятого наркотического вещества составила 11 млрд рублей. Тысячу брикетов с порошком спрятали в верхней части грузового модуля.

До этого в Подмосковье правоохранители ликвидировали крупную наркотическую лабораторию. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в ходе осмотра помещений дома, в котором изготавливался наркотик, было обнаружено около 100 кг порошка. Экспертиза показала, что в нем содержится наркотическое вещество.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.