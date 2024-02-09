Жителя Владивостока отправили в тюрьму на два года за призывы к терроризму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор по делу жителя Владивостока, обвинявшегося в призывах к терроризму в мессенджере Telegram, сообщили в пресс-службе суда. Мужчину признали виновным в совершении преступления и приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили размещать публичные обращения и материалы в Сети.

В материалах дела указывается, что осужденный совершил преступление из-за несогласия с внутренней и внешней политикой России. Со своего смартфона он оставил в одном из публичных каналов Telegram сообщения, содержащие в себе призыв к терроризму. В суде уточнили, что в сообщениях усматривались признаки пропаганды идеологии и взглядов насильственного захвата власти в стране. Позднее автор сообщений был задержан. В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний, так как он дал их еще на предварительном следствии.

Тихоокеанский флотский военный суд признал [подсудимого] виновным <...> и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как сообщалось ранее, Лефортовский суд Москвы заочно арестовал банкира Александра Конаныхина по делу о призывах к терроризму. Россиянин скрывается от следствия за границей, поэтому был объявлен в международный розыск.