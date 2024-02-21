Жителя Урала задержали за кражу 25 тыс. рублей у собственной бабушки Жительница Каменска-Уральского сдала обокравшего ее 19-летнего внука в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жительница Каменска-Уральского поймала своего 19-летнего внука на воровстве денег и написала на него заявление в полицию, передает пресс-служба ГУ МВД региона. Теперь против молодого человека, укравшего у бабушки 25 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Как установило следствие, молодой человек приходил в гости к бабушке, дожидался, когда она выйдет из дома, и забирал деньги из шкафа. Когда женщина заметила пропажу и догадалась, что ее обокрал, то попросила родственника вернуть средства. Однако тот этого не сделал, после чего она обратилась к правоохранителям. Бабушкины деньги парень спускал на личные нужды, в том числе на оплату онлайн-игр.

Ранее в Москве 40-летний мужчина украл телефон за 128 тысяч рублей у 32-летнего прохожего в Большом Златоустинском переулке, сделав вид, что помогает ему отряхнуться от снега. Уточняется, что преступника уже задержали, однако свой «улов» он уже успел продать. На кадрах видно, как подозреваемый подходит к случайному прохожему сзади и немного приподнимает ему куртку, мотивируя это желанием стряхнуть с него снег. В этот момент он вытащил из кармана жертвы телефон и скрылся.

До этого житель Санкт-Петербурга, вернувшийся после участия в СВО, заявил, что его бывшая возлюбленная украла у него iPhone 15 и скрылась на новенькой Audi. Мужчина заявил, что машину купили совсем недавно и на его деньги, но ей пользовалась девушка, потому что у него была сломана нога.