Жителя Улан-Удэ обстреляли из травмата около ночного клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Улан-Удэ неизвестные устроили стрельбу возле ночного клуба. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». На кадрах, которые были сняты на видеорегистратор, слышны выстрелы и видно, как мужчина падает на асфальт.

Позже канал опубликовал ролик, в котором пострадавший рассказывает, что его обстреляли из травматического оружия. Одна из пуль попала в область груди. Он показал на камеру заклеенную рану.

В пресс-службе прокуратуры Бурятии подтвердили, что в результате стрельбы пострадал один человек. Там начали проверку. Инцидент, согласно информации ведомства, произошел после словесной перепалки около дома № 9 по улице Сахьяновой.

Ранее конфликт со стрельбой произошел у станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Устроивший стрельбу мужчина уверяет, что применил оружие в целях самообороны. Стрелявшего задержали. Он заявил, что у него произошел конфликт с неизвестным ему мужчиной и он применил аэрозольный пистолет в целях самообороны. Оружие изъяли, оно оказалось незарегистрированным.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили протокол о мелком хулиганстве. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. По данным «Фонтанки», стрелок работает в типографии «Красная звезда» разнорабочим.