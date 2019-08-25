Житель Уфы под давлением соседей и местной администрации был вынужден убрать со своего участка крест, поставленный в память о сыне.
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Жители окружающих дом уфимца многоэтажек неоднократно жаловались в местную администрацию на то, что они недовольны таким соседством. Позже Тагаев признался, что ребенок похоронен на кладбище, а крест — это просто знак памяти. Однако представители местных властей всё же настояли на демонтаже и уфимец выкопал крест.
Ранее News.ru сообщал о случае вандализма на кладбище в Удмуртии. Трое школьников повалили кресты и плиты у 14 надгробий на кладбище в Воткинске.