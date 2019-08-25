https://static.news.ru/photo/c05c11d4-c74f-11e9-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Уфы под давлением соседей и местной администрации был вынужден убрать со своего участка крест, поставленный в память о сыне.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash . Сын Владимира Тагаева погиб 14 лет назад в пожаре. Скорбящий отец поставил на своём личном участке православный крест. Также Тагаев утверждал, что погибший ребенок похоронен здесь же.

Жители окружающих дом уфимца многоэтажек неоднократно жаловались в местную администрацию на то, что они недовольны таким соседством. Позже Тагаев признался, что ребенок похоронен на кладбище, а крест — это просто знак памяти. Однако представители местных властей всё же настояли на демонтаже и уфимец выкопал крест.

Ранее News.ru сообщал о случае вандализма на кладбище в Удмуртии. Трое школьников повалили кресты и плиты у 14 надгробий на кладбище в Воткинске.