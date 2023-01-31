Машина дважды за полчаса сбила жителя Тюмени

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Житель Тюмени дважды за полчаса попал под колеса машины, сообщает Telegram-канал SHOT. Оба раза 26-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Первый раз тюменца сбил Logan. Пострадавшего увезли в больницу на скорой с ушибом плеча и травмой лица. Врачи оказали ему помощь, а потом отпустили домой, но вскоре мужчину снова доставили в медучреждение — он опять побежал через дорогу в неположенном месте и был сбит Mitsubishi.

Во второй раз пострадавший получил травы средней тяжести и был госпитализирован.

Ранее в Москве водитель не справился с управлением и врезался в остановку. Пострадали два человека. Инцидент произошел на 29-м км МКАД.

Днем 29 января сообщалось, что двигавшаяся по МКАД легковушка проехала все полосы, врезалась в другой автомобиль, после чего сбила ограждение и перевернулась. Инцидент произошел на внутренней стороне 90-го километра автодороги. Водитель легкового авто двигался по крайней полосе дороги, после чего машину резко занесло и она попала в аварию. В районе ДТП образовалась пробка.