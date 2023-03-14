Жителя Ставрополья уличили в работе на СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю задержали местного жителя, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным следствия, он собирал информацию о воинских частях и железнодорожных станциях.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в марте 2022 года житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще одного пособника иностранных спецслужб задержали в Амурской области. Подозреваемый в течение полугода собирал и передавал за рубеж информацию о российском ядерном оружии. Данные сведения являются государственной тайной.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который собирался передать украинской разведке сведения о российских военных объектах. Эта информация помогла бы командованию ВСУ планировать и осуществлять диверсии и теракты.