Жителя села заподозрили в убийстве двухлетней дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители поселка Горный Балыклей Волгоградской области предположили, что 25-летний мужчина забил до смерти свою двухлетнюю дочь из-за того, что она раздражала его своим плачем. Соседи предполагаемого преступника уточнили, что он много пил и ранее был судим за нанесение увечий средней тяжести, передает «360». По их словам, мужчина и его пассия не отличались адекватным поведением.

Он ничего адекватного, как она, так и он. У него и друзья такие же — то уголовники, то алкоголики. Она часто в их компании проводила время, дети были без присмотра. Ее дети в первом классе уже курили, — рассказали знакомые.

Соседи заверили, что примерно год назад предполагаемый убийца смертельно ранил косой человека. Однако в тюрьме мужчина пробыл всего год. Помимо погибшей дочери, у пары есть еще два старших сына, они учатся в средних классах. По данным Следственного комитета, мать пыталась спасти дочь, но у нее не получилось, поэтому она побежала к соседям.

Мы не можем понять, как это мать не смогла защитить своего ребенка, которого убивали. Как бы он ее ни закрывал — разбила бы стекло, окно, ударила бутылкой по голове, — возмутились соседи.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.

Ранее Сергей Бугорков убил пятилетнего пасынка Андрея (имена детей изменены) и спрятал тело на берегу Кубани. Сначала мать мальчика Алёна Маслянникова заявила о пропаже сына после пикника, но затем полицейские выяснили, что произошло на самом деле. Бугорков сам описал, как убил ребёнка и избавился от тела — его нашли рядом с местом, куда пара через два дня пошла на пикник создавать алиби.